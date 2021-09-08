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Beşiktaş'ın yeni süper yıldızı Pjanic İstanbul'da! Ayağının tozuyla hareketini yaptı

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Beşiktaş’ın yeni süper yıldızı Pjanic İstanbul’da! Ayağının tozuyla hareketini yaptı

Beşiktaş'ın Barça'dan kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, Bosna Hersek milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı.

Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Pjanic İstanbul’da BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ PJANİC İSTANBUL'DA

Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı.

Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı.

Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

PJANIC KİMDİR?
Miralem Pjanić orta saha mevkisinde oynayan Boşnak futbolcudur. Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Pjanić, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı. Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı. Pjanić, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi.

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