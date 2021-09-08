Beşiktaş’ın yeni süper yıldızı Pjanic İstanbul’da! Ayağının tozuyla hareketini yaptı

PJANIC KİMDİR?

Miralem Pjanić orta saha mevkisinde oynayan Boşnak futbolcudur. Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.



Pjanić, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı. Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı. Pjanić, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi.

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