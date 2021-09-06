Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! Aliou Dieng hedefine odaklanıldı
Galatasaray uzun süredir çabaladığı orta saha transferinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılılar, Mısır kulübü El Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. Galatasarayın Aliou Dieng transferi için yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği Aliou Dieng'e dair yeni bir gelişme yaşandı.
EL AHLY'İN CEVABI BELLİ OLDU
Mısır kulübü El Ahly, Dieng için Galatasaray'dan 7-8 milyon dolar arası ücret ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.
Bununla beraber Galatasaray ve El Ahly'in görüşmelere devam ettiği kaydedilirken, gelecek Çarşamba günü Türkiye'de transfer sezonunun sona erecek olmasından dolayı sarı kırmızılıların imza attırmak için iletişimi hızlandırdığı kaydedildi.
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