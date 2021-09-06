Galatasaray orta saha transferini bitiriyor! Aliou Dieng hedefine odaklanıldı

EL AHLY'İN CEVABI BELLİ OLDU

Mısır kulübü El Ahly, Dieng için Galatasaray'dan 7-8 milyon dolar arası ücret ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.

Bununla beraber Galatasaray ve El Ahly'in görüşmelere devam ettiği kaydedilirken, gelecek Çarşamba günü Türkiye'de transfer sezonunun sona erecek olmasından dolayı sarı kırmızılıların imza attırmak için iletişimi hızlandırdığı kaydedildi.