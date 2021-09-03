Ümit Milliler farklı mağlup: Türkiye 0-3 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)

3-0'LIK MAĞLUBİYET

Belçika karşısında baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takım, 31. dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıda birçok pozisyon yakalayan Türkiye, aradığı golü bulamadı. 81. dakikada Belçika'da yeniden sahneye çıkan Openda, skoru 2-0'a getirdi.

Türkiye'de 90+1'de Furkan Bayır ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Belçika'da Vertessen 90+2'de skoru 3-0 yaptı ve milliler mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Belçika, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.