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Ümit Milliler farklı mağlup: Türkiye 0-3 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Ümit Milliler farklı mağlup: Türkiye 0-3 Belçika MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye Ümit Milli Takımı'mız, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Milliler, Bursaspor'un sahası Timsah Park'ta Belçika ile kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Belçika oldu. Belçika'nın gollerini Lois Openda(2) ve Vertessen kaydetti.

Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Millilerimiz, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya; Ersin, Cemali, Ravil, Furkan, Bünyamin, Umut Güneş, Doğucan, Gökdeniz, Ömer Faruk, Barış Alper ve Ali Akman 11'iyle başladı.

3-0'LIK MAĞLUBİYET

Belçika karşısında baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takım, 31. dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıda birçok pozisyon yakalayan Türkiye, aradığı golü bulamadı. 81. dakikada Belçika'da yeniden sahneye çıkan Openda, skoru 2-0'a getirdi.

Türkiye'de 90+1'de Furkan Bayır ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Belçika'da Vertessen 90+2'de skoru 3-0 yaptı ve milliler mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Belçika, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

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