Ümit Milliler farklı mağlup: Türkiye 0-3 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Türkiye Ümit Milli Takımı'mız, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Milliler, Bursaspor'un sahası Timsah Park'ta Belçika ile kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Belçika oldu. Belçika'nın gollerini Lois Openda(2) ve Vertessen kaydetti.
Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne aldı. Millilerimiz, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaştı.
Türkiye, karşılaşmaya; Ersin, Cemali, Ravil, Furkan, Bünyamin, Umut Güneş, Doğucan, Gökdeniz, Ömer Faruk, Barış Alper ve Ali Akman 11'iyle başladı.
3-0'LIK MAĞLUBİYET
Belçika karşısında baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takım, 31. dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 geriye düştü.
İkinci yarıda birçok pozisyon yakalayan Türkiye, aradığı golü bulamadı. 81. dakikada Belçika'da yeniden sahneye çıkan Openda, skoru 2-0'a getirdi.
Türkiye'de 90+1'de Furkan Bayır ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Belçika'da Vertessen 90+2'de skoru 3-0 yaptı ve milliler mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Belçika, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ayın kaçında? Filenin Sultanları Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...
- MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak?
- Masumlar Apartmanı'nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...
- İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?
- Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL?
- Emeklilik anında iptal ediliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor! SGK, SSK, Bağkur emeklisi...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?
- İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...
- AÖL 2021-2022 kayıt takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
- Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?
- Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! Türkiye Sırbistan maçı canlı izleme yolları nelerdir?