Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi
Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da göze çarpan isimlerin başında Nwakaeme ve Bakasetas geldi. Sahadaki futbolları ve skora katkılarıyla dikkat çeken Nwakaeme ve Bakasetas, Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi oldu.
Trabzonspor'un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında en iyi hücum ikilisi oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. Sezona 3'te 3 yaparak 9 puanla averajla liderlik koltuğuna oturarak başlayan bordo-mavililerde ileri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti.
Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı.
Süper Lig'in 3 haftalık dilimi geride kalırken Nwakaeme ve Bakasetas, performanslarıyla en iyi hücum ikilisi koltuğunda ise ilk sırada yer aldı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı.
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