Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi

Süper Lig'in 3 haftalık dilimi geride kalırken Nwakaeme ve Bakasetas, performanslarıyla en iyi hücum ikilisi koltuğunda ise ilk sırada yer aldı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı.