Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç | Türkiye Rusya'yı devirdi! Sırada İspanya var
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti. Milliler yarın TSİ 17.00’de İspanya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti.
Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın (03.09.2021) saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.
CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.
Rusya: 1 - Türkiye: 3
Salon: Hakametsa Arena
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)
Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh (Golubev, Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)
Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın)
Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25
Süre: 118 dakika (35, 27, 30, 26)
"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:
3 Eylül Cuma:
17.00 Türkiye - İspanya
5 Eylül Pazar:
14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye
6 Eylül Pazartesi:
20.00 Türkiye - Hollanda
8 Eylül Çarşamba:
20.00 Finlandiya - Türkiye