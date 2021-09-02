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Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç | Türkiye Rusya'yı devirdi! Sırada İspanya var

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Filenin Efeleri’nden galibiyetle başlangıç | Türkiye Rusya’yı devirdi! Sırada İspanya var

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti. Milliler yarın TSİ 17.00’de İspanya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın (03.09.2021) saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

Rusya: 1 - Türkiye: 3

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)

Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh (Golubev, Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)

Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın)

Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25

Süre: 118 dakika (35, 27, 30, 26)

"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:

3 Eylül Cuma:

17.00 Türkiye - İspanya

5 Eylül Pazar:

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba:

20.00 Finlandiya - Türkiye

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