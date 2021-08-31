31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a gelecek! Diego Rossi bombası patladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a gelecek! Diego Rossi bombası patladı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL
Fenerbahçe’nin yeni transferi bugün İstanbul’a gelecek! Diego Rossi bombası patladı

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi bugün saat 13'te İstanbul'a gelecek. Sarı lacivertliler Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamada oyuncunun görüşmelerin devamı ve sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.

Fenerbahçe, Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu 13.00'te İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi ve Los Angeles FC ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul seferiyle 13.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Uruguaylı oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek için yarın İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA