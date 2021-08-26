27 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika: Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Son dakika: Süper Lig’de 3. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçını Özgür Yankaya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 3. üncü hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

27 Ağustos Cuma
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

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