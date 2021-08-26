Son dakika: Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçını Özgür Yankaya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 3. üncü hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
27 Ağustos Cuma
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan