Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’ye bu sözlerle veda etti

Bu süre zarfında birlikte çalıştığım hocalarıma, değerli kulüp personellerimize, kader birliği yaptığım takım arkadaşlarıma, hiçbir zaman desteğini üzerimden eksik etmeyen başkanımız Sayın Ali Koç'a, kıymetli yönetim kurulu üyelerimize, ve son olarak ilk günden bugüne kadar beni kendilerinden biri gibi görüp bağrına basan, koşullar ne olursa olsun bana sonsuz destek veren büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim.