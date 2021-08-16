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Son dakika | Medipol Başakşehir'de ayrılık

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Giriş Tarihi: 16.08.2021
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Son dakika | Medipol Başakşehir’de ayrılık

Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada "Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir ayrılığı resmen duyurdu MEDİPOL BAŞAKŞEHİR AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

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