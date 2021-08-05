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Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, bu turu geçerse play-off'ta Randers takımı ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maçına çıkmaya hazırlanan Galatatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile yapacağı karşılaşma ile Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar bu turu geçmesi durumunda play-off'ta mücadele edecek. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray St. Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 saat 21.00'de başlayacak. karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş maçının ise hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

GALATASARAY TURU GEÇERSE RANDERS İLE KARŞILAŞACAK

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

AVRUPA'DA 291. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, bugün Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 84. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ST. JOHNSTONE SÜRPRİZLERLE DOLU

1884 yılında kurulan St. Johnstone, geçen sezon İskoç futbolunu başarısıyla şoka uğrattı. Kasım ayında İskoçya Ligi'nde sonuncu sıradaydı ama sezonu hem 5. sırada bitirdi hem de İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.

Onların iki kupayı birden kazanarak sezonu tamamlamasına 1'e 10 bin veriliyordu. Bu bahis oranı, Leicester City'nin İngiltere Premier Ligi kupasını kaldırdığı 2016 yılındaki kazanma oranının iki katıydı.

EN İYİ OYUNCULARI ALİ MCCANN

Avrupa'da yakın zamanda en iyi derecesini 2013'te Rosenborg'u elemeyi başararak yaşadı. En iyi oyuncuları Kuzey İrlandalı 21 yaşındaki orta saha Ali McCann ve İngiliz kulüpleri onunla ilgileniyor.

McCann, ilk 11'de oynayan 6 alt yapı oyuncusundan biri. Yeni Finli forvetleri Eetu Vertainen'in vize işi çözülemedi. Sıkıntı aşılırsa kadroda olabilir.

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