Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maçına çıkmaya hazırlanan Galatatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile yapacağı karşılaşma ile Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar bu turu geçmesi durumunda play-off'ta mücadele edecek. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifreli mi? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray St. Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 saat 21.00'de başlayacak. karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş maçının ise hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.