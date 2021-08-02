UEFA Konferans Ligi | Trabzonspor ve Sivaspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika haberi... UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi yapıldı. TSİ 15.00'te başlayan kura çekiminde temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor'un karşılaşacağı takımlar belli oldu. Trabzonspor Molde'yi elemesi durumunda Roma ile karşılaşacak. Sivasspor, Gürcistan ekibini mağlup etmesi halinde Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde'yi elemesi halinde play-off turunda İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek.
Sivasspor, Dinamo Batum'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lokomotiv Plovdiv / Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.
2. ön eleme turunda Petrocub'u saf dışı bırakan Sivasspor, 3. ön eleme turunda ise Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile karşılaşacak. Yiğido rakibini elemesi halnide play-off turuna yükselecek.
Kupaya 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor ise play-off bileti almak için Norveç'in Molde takımıyla kozlarını paylaşacak.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu maçları, 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.