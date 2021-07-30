Son dakika: Milli boksör Esra Yıldız Tokyo'da çeyrek finale yükseldi
Son dakika haberleri... Milli boksör Esra Yıldız, Tokyo 2002'de 60 kilo son 16 turu maçında Arjantinli Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kariyerinde ilk defa Tokyo 2020'de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksör Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.
İkinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez karşısında çok kontrollü bir maç çıkararak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
3 Ağustos'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmasında milli sporcunun rakibi ise Finlandiya'dan Mira Potkonen oldu.