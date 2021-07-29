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Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

SPOR AA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

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