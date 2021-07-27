Son dakika | Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov görevi bıraktı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'ten teklif alan koç Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Ayrılma isteğinin Dallas Mavericks teklifi sonrası Igor Kokoskov'dan geldiği ve bunun da Sarı-Lacivertli kulüp tarafından saygıyla karşılandığı belirtildi.

Daha önce NBA'de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings'te çalışan Igor Kokoskov; Temmuz 2020'de Fenerbahçe Beko ile anlaşarak Avrupa'ya dönmüştü.

Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 22 galibiyet - 8 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamlamış Play-Off final serisinde ise Anadolu Efes'e 3-0 kaybederek şampiyonluğu kaçırmıştı. Turkish Airlines EuroLeague'de ise Igor Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe Beko, normal sezonu 20 galibiyet - 14 mağlubiyet ile yedinci sırada bitirmiş Play-Off serisinde ise CSKA Moskova'ya 3-0 kaybederek Final Four şansını yitirmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır.

Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır.Yönetim Kurulumuz, Takımımızın yeni sezona dair tüm kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023 sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da Takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine göre şekillendirmiştir.

Kamuoyunda da yer aldığı şekilde Kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir.

Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir.

Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir.

Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve Takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır"