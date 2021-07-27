İtalya Türkiye voleybol maçı | Filenin Sultanları zorlu rakip karşısında
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Tokyo'daki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen ve 3-0'lık galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İtalya karşısında yeni bir zafer arayışında... Filenin Sultanları, İtalya karşısında ilk seti 25-22 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. Milli Takım setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, Tokyo'daki ikinci müsabakasında İtalya'nın karşısında. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Milliler, baştan sona üstün oynadığı grubun ilk maçında Çin'i 3-0 yendi.
Organizasyona son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında başlayan Filenin Sultanları, zorlu rakibini 3-0'lık net bir skorla yendi ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Milliler, Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerken, rakibine şans tanımadı.
Filenin Sultanları, İtalya ile Ariake Arena'da kozlarını paylaşıyor ve müsabaka TSİ 10.25'te başladı.
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
SET SONUÇLARI
İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 İTALYA
2. SET SONUCU : TÜRKİYE 25- 23 İTALYA
Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki kalan maç programı şöyle:
29 Temmuz 2021 TSİ 15.45 Türkiye-ABD
31 Temmuz 2021 TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin
02 Ağustos 2021 TSİ 08.20 Türkiye-Rusya