İtalya Türkiye voleybol maçı | Filenin Sultanları zorlu rakip karşısında

Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, Tokyo'daki ikinci müsabakasında İtalya'nın karşısında. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Milliler, baştan sona üstün oynadığı grubun ilk maçında Çin'i 3-0 yendi.

Organizasyona son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında başlayan Filenin Sultanları, zorlu rakibini 3-0'lık net bir skorla yendi ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Milliler, Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerken, rakibine şans tanımadı.

Filenin Sultanları, İtalya ile Ariake Arena'da kozlarını paylaşıyor ve müsabaka TSİ 10.25'te başladı.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

SET SONUÇLARI

İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 İTALYA

2. SET SONUCU : TÜRKİYE 25- 23 İTALYA

Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki kalan maç programı şöyle:

29 Temmuz 2021 TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz 2021 TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos 2021 TSİ 08.20 Türkiye-Rusya