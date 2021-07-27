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Adana Demirspor'dan bir bomba daha! Eski Galatasaraylı Jean-Michael Seri'ye teklif

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Adana Demirspor'dan bir bomba daha! Eski Galatasaraylı Jean-Michael Seri'ye teklif

Fransız basınından yer alan son dakika haberinde transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Adana Demirspor Galatasaray'ın eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi istediği belirtildi. Seri'nin bonservisi Fulham'da bulunurken, yıldız oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Transfere hızlı başlayan Adana Demirspor Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Bu transferlerin ardından Britt Assombalonga, Jonas Svensson ve Lucas Castro gibi tecrübeli isimler de kadroya eklendi.

SERİ ADANA DEMİRSPOR'A

Fransız basını Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean-Michael Seri ile ilgilendiğini duyurdu. Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisinin transfer için en iddialı takım konumunda olduğu belirtildi.

BİR YIL SONRA BİTİYOR

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki orta sahanın bonservisi Premier Lig ekibi Fulham'da bulunuyor. Jean-Michael Seri'nin sözleşmesi 2022'de bitecek.

37 MAÇTA GÖREV YAPTI

Galatasaray'da bir sezon boyunca kiralık olarak forma giyen tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılılarda 37 resmi maçta süre aldı. Seri bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üretme başarısı gösterdi.

BELHANDA İLE FORMA GİYDİ

Öte yandan Jean Michael Seri, Galatasaray'da forma giydiği dönemde Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Seri ve Belhanda ikilisi Galatasaray'da da birlikte forma giydiler.

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