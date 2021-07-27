Adana Demirspor'dan bir bomba daha! Eski Galatasaraylı Jean-Michael Seri'ye teklif

SERİ ADANA DEMİRSPOR'A

Fransız basını Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean-Michael Seri ile ilgilendiğini duyurdu. Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisinin transfer için en iddialı takım konumunda olduğu belirtildi.