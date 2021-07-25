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Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Cezayirli yıldız ayrılıyor mu?

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Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Cezayirli yıldız ayrılıyor mu?

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Sofiane Feghouli'den flaş bir adım geldi. Cezayirli oyuncu sosyal medya hesabında bulunan biyografi kısmındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı. 31 yaşındaki futbolcu ile Real Valladolid ve Olympiakos ilgileniyor.

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden biri olan Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan ve teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cezayirli futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi.

Deneyimli kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından 'Galatasaray' yazısını kaldırdı. Feghouli'nin bu hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

2 TAKIM DEVREDE

İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid ve Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Sofiane Feghouli'nin son durumunu yakından takip ediyor.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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