Son dakika: Alexandru Cicaldau Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

TRANSFERİN DETAYLARI

24 yaşındaki futbolcunun maaşının 1.1 milyon Euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Cicaldau'nun bonservisi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon Euro ödeyeceği de belirlendi. Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olacak.

Universitatea Craiova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.