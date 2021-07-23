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Son dakika: Alexandru Cicaldau Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

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Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Son dakika: Alexandru Cicaldau Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray transferde bombayı patlattı. Sarı-Kırmızılılar, Universitatea Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau ile anlaşma sağladı. Oyuncunun transferi KAP'a bildirildi.

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

TRANSFERİN DETAYLARI
24 yaşındaki futbolcunun maaşının 1.1 milyon Euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Cicaldau'nun bonservisi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon Euro ödeyeceği de belirlendi. Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olacak.

Universitatea Craiova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Romanya Milli Takımı'nda 14 kez görev yapan genç yıldız sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.

Futbola Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde başlayan Cicaldau geleceğin önemli bir yıldızı olarak gösteriliyor. Transferin bitmesinde Hagi'nin çok etkili olduğu ifade ediliyor.

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