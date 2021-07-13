Galatasaray'da Layvin Kurzawa sesleri yükseliyor!
Galatasaray, daha önce de istediği PSG'nin Fransız sol beki Layvin Kurzawa transferinde önemli bir aşama kaydetti. Sarı kırmızılı kulüp, ünlü sol bek ile anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , önceliği olan sol bek pozisyonu için flaş bir ismin transferini bitirme aşamasına geldi. Galatasaray, Fransız sol bek Layvin Kurzawa'nın transferi adına takımı PSG ile anlaşma sağladı.
Galatasaray, Paris Saint-Germain cephesiyle transfer adına anlaşma sağlarken oyuncu ile ise görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz sezon da Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile Premier Premier Lig'den Arsenal'in gündemine gelen Kurzawa, PSG ile 2024 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.
Geride kalan sezonda 28 yaşındaki yıldız oyuncu, PSG forması altında toplam 27 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Bugüne kadar 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Kurzawa, 2015'te 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle Monaco'dan PSG'ye transfer olmuştu.
SON KARAR KURZAWA
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi bittikten sonra Real Betis'ten Alex Moreno ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un isimleri gündeme gelmiş fakat bu oyunculardan yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçildi. Galatasaray, sol bek transferinde Kurzawa için PSG ile anlaşma sağladıktan sonra oyuncuyla görüşmeleri de kısa sürede sonuçlandırıp transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.
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