Galatasaray'da Layvin Kurzawa sesleri yükseliyor!

Galatasaray, Paris Saint-Germain cephesiyle transfer adına anlaşma sağlarken oyuncu ile ise görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz sezon da Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile Premier Premier Lig'den Arsenal'in gündemine gelen Kurzawa, PSG ile 2024 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.