Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Son dakika haberi... Süper Ligh Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nde yeni Başkanın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olduğunu açıkladı.
SON DAKİKA SPOR HABERİ | Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "6 ay önce kendi isteğim ile başladığım Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Yeni başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu" diyerek yeni dönemi duyurdu.
Çebi sonrası açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de bir önceki başkan Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyorum. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var. Bütün kulüplerle birlikte el ele vererek en az hasarlı bir şekilde buradan çıkmak için çalışacağız" mesajını verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?
- Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...
- e-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama! 2021 atama tercihleri ne zaman?
- %1,35 faiz! Bankalar düğmeye bastı! İhtiyaç kredisi kampanyaları başladı! ING, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat...
- Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
- MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...
- 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
- İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları
- İl içi yer değiştirme başvurusu nereden yapılır? MEB 2021 öğretmen il içi tayin başvuru ve atama takvimi