Son dakika | Başakşehir, Schalke 04'ten 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu'yu dört yıllığına kadrosuna kattı." denildi.