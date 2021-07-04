Başakşehir Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı | Son dakika transfer haberi
Son dakika transfer haberi... Başakşehir, Schalke 04'ten 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Son dakika | Başakşehir, Schalke 04'ten 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu'yu dört yıllığına kadrosuna kattı." denildi.
BAŞAKŞEHİR'DEN AHMED KUTUCU'YA "HOŞ GELDİN" MESAJI
Açıklamada, "Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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