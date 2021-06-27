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Galatasaray Dinamo Bükreş canlı izleme yolları: Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş karşısında sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Galatasaray Dinamo Bükreş canlı izleme yolları: Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle sezonu en erken açan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, saat 18.00'de Rumen temsilcisi Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim, bu mücadelede elindeki tüm oyuncuları kullanmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Genç oyunculardan Yunus Akgün, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan ve Ali Yavuz Kol gibi isimler de Bükreş ekibi karşısında şans bulacak.

TERİM GÖZÜ GENÇ OYUNCULARDA

Gençlerin performansı, yeni sezonda A takımda kalıp kalmayacaklarına dair önemli bir referans anlamı taşıyor. Fatih hoca, 28 kişilik kadroyu şekillendirirken, mutlaka bu isimlerden yararlanmak istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, PSV Eindhoven sınavlarına kadar, birkaç hazırlık maçının daha oynanması planlanıyor.

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında bu akşam Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak. Spor severler hazırlık karşılaşmasının canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta? Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 18.00'da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.

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