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CANLI | Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı şifresiz izle!

Fatih Terim'in öğrencileri yaklaşan Şampiyonları Ligi Ön Eleme maçı öncesi ilk hazrlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen temsilcisi Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde konuk ediyor. Peki Galatasaray - Dinoma Bükreş maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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CANLI | Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı şifresiz izle!

Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş karşısında sahaya çıkıyor.

CANLI YAYIN - GALATASARAY - DİNOMA BÜKREŞ HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

YENİ TRANSFERLER 11'DE MAÇA BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Saat 18'de başlayan mücadeleye Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç Kara, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed.

D. Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Grigore, Sorescu, Rauta, Achim, Radu, Mihaiu, Fabbribi, Nemec.

FALCAO KADRODA YOK

Sarı-kırmızılıların golcüsü Radamel Falcao maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı saat 18.00'de başladı.

Karşılaşma GS TV ve Galatasaray YouTube hesabından CANLI yayınlanıyor.

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