CANLI | Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı şifresiz izle!

Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş karşısında sahaya çıkıyor.

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