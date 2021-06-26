Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Henüz Türkiye'ye dönmedi

Gittiği takımlarda da disiplinsiz tavırlar sergileyen Diagne Club Brugge'de kadro dışı kalmış ve sahadaki performansından çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere ekiplerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcü kiralık sözleşmesinin bitmesine ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasına rağmen Türkiye'ye dönmezken, halen İngiltere'de olduğu ve burada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Terim'in "dönsün" dediği yıldız oyuncunun bazı İngiliz takımlarıyla temas halinde olduğu bildirildi. Diagne geçtiğimiz sezon West Brom formasıyla 16 maça çıkarken 3 gol 2 asist kaydetti.