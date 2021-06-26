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Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Henüz Türkiye'ye dönmedi

Şampiyonluk kupası müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hızla sürerken, Sarı-Kırmızılılar'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'te forma giyen golcü isim Mbaye Diagne'nin halen Türkiye'ye dönmediği ve çalışmalarına İngiltere'de devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Henüz Türkiye'ye dönmedi

Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açarken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'ın başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de yeni kararlar alması bekleniyor.

Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın 2019 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne...

Gerek performansı gerekse disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Diagne, önce Belçika ekibi Brugge'e ardından İngiltere ekiplerinden West Brom'a kiralık olarak gönderilmişti.

Gittiği takımlarda da disiplinsiz tavırlar sergileyen Diagne Club Brugge'de kadro dışı kalmış ve sahadaki performansından çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere ekiplerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcü kiralık sözleşmesinin bitmesine ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasına rağmen Türkiye'ye dönmezken, halen İngiltere'de olduğu ve burada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Terim'in "dönsün" dediği yıldız oyuncunun bazı İngiliz takımlarıyla temas halinde olduğu bildirildi. Diagne geçtiğimiz sezon West Brom formasıyla 16 maça çıkarken 3 gol 2 asist kaydetti.

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