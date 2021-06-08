Vedat Muriç hakkında olay yaratan sözler: Dev bir çöp kutusu

Lazio'nun Vedat Muriç transferine büyük eleştiriler getiren Morabito, Lazio'nun kaptanı Stefan Radu'nun kendisine yaptığı açıklamaları referans gösterdi. Morabito, "18 milyon Euro mu? Vedat Muriç, topa dokunamıyor. Radu bana antrenmanda onu savunması gerektiğinde ellerini başının arkasına koyup terlikleriyle bunu yapabildiğini söyledi. Dev bir çöp kutusu. Onun için 18 milyon Euro ve 5 menajer..." ifadelerini kullandı.