08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Vedat Muriç hakkında olay yaratan sözler: Dev bir çöp kutusu

Vedat Muriç hakkında olay yaratan sözler: Dev bir çöp kutusu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den 'nın köklü kulüplerinden Lazio'ya yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olan , İtalya'da hayal kırıklığından öteye geçemedi. Menajer Vincenzo Arabito, Stefan Radu'nun Muriç hakkındaki söylemlerini paylaşmıştı. Lazio'da Stefan Radu'dan yaptığı iddia edilen açıklamalar hakkında yalanlama geldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
Vedat Muriç hakkında olay yaratan sözler: Dev bir çöp kutusu

'da La Repubblica'nın gündeme taşıdığı Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ve kardeşi üzerinden 'in transferini de içeren iddialar yeni bir boyut kazandı. İtalyan futbolunun ünlü menajerlerinden Vincenzo Morabito, dün gece Rai 3'te önemli açıklamalarda bulundu.

Lazio'nun Vedat Muriç transferine büyük eleştiriler getiren Morabito, Lazio'nun kaptanı Stefan Radu'nun kendisine yaptığı açıklamaları referans gösterdi. Morabito, "18 milyon Euro mu? Vedat Muriç, topa dokunamıyor. Radu bana antrenmanda onu savunması gerektiğinde ellerini başının arkasına koyup terlikleriyle bunu yapabildiğini söyledi. Dev bir çöp kutusu. Onun için 18 milyon Euro ve 5 menajer..." ifadelerini kullandı.

Morabito'nun söylemlerine ise Radu, bugün Lazio'nun resmi sitesi üzerinden cevap verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Radu, "Vincenzo Morabito'nun dün akşam Rai 3'te yaptığı açıklamalarına istinaden takım arkadaşım Vedat Muriç'in futboldaki yeteneklerini itibarsızlaştırdığıma yönelik iddiaları reddediyorum. Bu tür söylemler, davranışlar bana ait değil. Kamuoyuna bu türk açıklamalarda bulunulması şahsıma ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle avukatlarıma profesyonel imajımı korumak adına yetki verdiğimi duyurmak isterim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA