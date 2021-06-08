Vedat Muriç hakkında olay yaratan sözler: Dev bir çöp kutusu
Son dakika haberi... Fenerbahçe'den İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'ya yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olan Vedat Muriç, İtalya'da hayal kırıklığından öteye geçemedi. Menajer Vincenzo Arabito, Stefan Radu'nun Muriç hakkındaki söylemlerini paylaşmıştı. Lazio'da Stefan Radu'dan yaptığı iddia edilen açıklamalar hakkında yalanlama geldi.
İtalya'da La Repubblica'nın gündeme taşıdığı Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ve kardeşi üzerinden Vedat Muriç'in transferini de içeren iddialar yeni bir boyut kazandı. İtalyan futbolunun ünlü menajerlerinden Vincenzo Morabito, dün gece Rai 3'te önemli açıklamalarda bulundu.
Lazio'nun Vedat Muriç transferine büyük eleştiriler getiren Morabito, Lazio'nun kaptanı Stefan Radu'nun kendisine yaptığı açıklamaları referans gösterdi. Morabito, "18 milyon Euro mu? Vedat Muriç, topa dokunamıyor. Radu bana antrenmanda onu savunması gerektiğinde ellerini başının arkasına koyup terlikleriyle bunu yapabildiğini söyledi. Dev bir çöp kutusu. Onun için 18 milyon Euro ve 5 menajer..." ifadelerini kullandı.
Morabito'nun söylemlerine ise Radu, bugün Lazio'nun resmi sitesi üzerinden cevap verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Radu, "Vincenzo Morabito'nun dün akşam Rai 3'te yaptığı açıklamalarına istinaden takım arkadaşım Vedat Muriç'in futboldaki yeteneklerini itibarsızlaştırdığıma yönelik iddiaları reddediyorum. Bu tür söylemler, davranışlar bana ait değil. Kamuoyuna bu türk açıklamalarda bulunulması şahsıma ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle avukatlarıma profesyonel imajımı korumak adına yetki verdiğimi duyurmak isterim" dedi.
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