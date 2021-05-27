Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçları önümüzdeki ay başlıyor. 11 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak Türkiye, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçı kapsamında Azerbaycan ile mücadele edecek Ay-Yıldızlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak tüm ülkeyi mutlu etmek istiyor. Peki, Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Azerbaycan arasında oynanacak hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Alanya Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Genc Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Visar Kastrati olacak.

Ay-Yıldızlılar, yarın Azerbaycan ile karşılaştıktan sonra 31 Mayıs'ta Gine, 3 Haziran'da ise Moldova ile birer hazırlık karşılaşması daha oynayacak.