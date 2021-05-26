Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho ile imzaladı!

Gervinho ve Bruno Peres, düzenlenen imza töreniyle resmen Trabzonsporlu oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla yapılan törende Ağaoğlu ve iki yeni transfer açıklamalarda bulundu.

FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Gervinho 27, Bruno Peres ise 33 numaralı formaları giyecek.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Uzun görüşmelerden sonra iki transferimizle karşınızdayız. Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz var. Kucka'yı onlara satmıştık. Görüşmelerde yardımları oldu. Gervinho ve Bruno'ya, eşlerine teşekkür ediyorum. Trabzonspor önemli bir camiadır. Trabzon'da kaldıkları süre içerisinde Trabzon halkının ne kadar yardımsever ve kabullenici olduklarını yakından göreceklerdir. İki oyuncumuzun takıma katılmalarından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. İmzadan sonra ülkelerine gidip tatil yapacaklar. Sonrasında onları zorlu bir lig bekliyor. Süper Lig beklenenden daha zor bir lig. Savaşa hazır bir şekilde gelmelerini bekliyorum. Hayırlı olsun.

Bruno Peres'in açıklamaları şu şekilde:

Başkanımıza bize gösterdiği güven ve fırsat için teşekkür ediyorum. Trabzonspor ailesinin bir parçası olmak gurur verici. Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde bir savaşçı olacağımın sözünü verebilirim. Uzun bir sezon olacak. Kolay olmayacak. Geçmişimizi de düşündüğümüz zaman büyük başarılara ulaşacağımıza eminim. Herkese teşekkür ederim.

Gervinho'nun açıklamaları şu şekilde:

Burada olduğum için mutluyum. Burada çok konuşmak istemiyorum. Sahada konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım bir proje oldu. Başkanımıza teşekkür ederim. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Onlarında bana yardımcı olacaklarını biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Parma'ya da teşekkür ediyorum sağladıkları kolaylık için. Ailem ve ben burada mutluyuz. Trabzonspor'a teşekkür ederim.