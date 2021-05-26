TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play off karşılaşmasında iki İzmir takımı Altınordu ve Altay kozlarını paylaşacak. Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından son takımda bu akşam belli olacak. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araşırılan konular arasında yer alıyor. İzmir temsilcileri Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün oynanacak karşılaşmayı kazanan Süper Lig'e çıkan son takım olacak. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
Gelecek sezon Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Adana Demir Spor ile Giresunspor'un ardından üçüncü takım bugün belli oluyor. Yarı finalde Samsunspor'u elemeyi başaran Altınordu ile İstanbulspor'u elemeyi başaran Altay finalde karşı karşıya gelecek.
İki takımın da bireysel performansların bakıldığında son dönemde oldukça formda olduğu görülüyor. Altay son 4 maçında 4 galibiyet elde ederken Altınordu ise son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
ALTAY ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Play off final maçı 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma dakikaları oynanacak, uzatma dakikalarında da bir takım üstün gelemezse penaltı atışlarına geçilecek.
TFF 1. Lig'i ilk sırada tamamlayan Adana Demirspor 70 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım olmuştu. Aynı puana sahip olan Giresunspor ise yine 70 puanla ligi ikinci bitirmiş ve Süper Lig'e çıkmayı başarmıştı. Üçüncü takım ise Altay Altınordu maçı sonucunda belli olacak.
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- TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
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