TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araşırılan konular arasında yer alıyor. İzmir temsilcileri Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün oynanacak karşılaşmayı kazanan Süper Lig'e çıkan son takım olacak. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

Gelecek sezon Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Adana Demir Spor ile Giresunspor'un ardından üçüncü takım bugün belli oluyor. Yarı finalde Samsunspor'u elemeyi başaran Altınordu ile İstanbulspor'u elemeyi başaran Altay finalde karşı karşıya gelecek.