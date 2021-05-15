Süper Lig şampiyon kim oldu 2021? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rekabet kızıştı. Bugün oynanan maçlar sonrasında 2020-2021 Süper Lig şampiyonu belli oldu. İşte, Süper Lig şampiyon kim oldu 2021? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte son hafta puan durumu...

SÜPER LİG SON MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de son maçlar bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başlayacaktır. 3 büyüklerin karşılaşmaları şu şekilde:

Göztepe 1 - 2 Beşiktaş

Galatasaray 3 - 1 Helenex Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe

Bu skorlara göre:Beşiktaş 84 puan +45 averajGalatasaray 84 puan +44 averajFenerbahçe 82 puan +31 averajoluyor.Bu skorlara göre şuanda Beşiktaş ve Galatasaray 84 puanda oluyor. Fakat ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Genel averajda ise Beşiktaş +2 golle daha avantajlıdır. Bu bakımdan eğer skorlar böyle olursa Beşiktaş şampiyonluğu ilan edecektir.Ve maçlar sona erdi! Galatasaray 3-1 kazandı, fakat genel averaj farkıyla Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYON : BEŞİKTAŞ