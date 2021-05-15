Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Mücadelenin 39. Dakikasında Adem Büyük'ün attığı gol ile Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 53. Dakikasında Halil Dervişoğlu ile beraberliği yakalayan Galatasaray 60. Dakikada Babel ile öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray durumu 3-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.