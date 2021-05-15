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Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray evinde Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar bu galibiyete rağmen aynı puana sahip olduğu Beşiktaş'a şampiyonuluğu averajla kaptırdı. Maçın özeti ve detaylarını en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray evinde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Galatasaray, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında 2-1 kazanmasıyla 2020-2021 sezonunun averaj farkı ile ikinci sırada tamamladı.

Mücadelenin 39. Dakikasında Adem Büyük'ün attığı gol ile Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 53. Dakikasında Halil Dervişoğlu ile beraberliği yakalayan Galatasaray 60. Dakikada Babel ile öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray durumu 3-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 40 maç sonunda 84 puan toplayarak şampiyon Beşiktaş'ın averaj farkıyla arkasında ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. Sırada sezonu tamamladı.

GALATASARAY - YENİ MALATYA MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında ceza sahası içinde Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

23. dakikada Ryan Babel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada sağ tarafta topu alan Chebake'nin ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Adem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1
58. dakikada sağ taraftan Gedson'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Babel'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sağ tarafta topu alan Şener'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta arka direkte topu alan Babel'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-1

62. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson'un içeriye girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç kornere çeldi.
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç kornere çıkardı.


90+1. dakikada Gedson'un pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi.
90+3. dakikada savunmadan atılan topla Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu ceza sahası içinde alan Oğulcan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, DeAndre Yedlin xx (Şener Özbayraklı dk. 46 xx), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi xx (Ömer Bayram dk. 74 xx), Taylan Antalyalı x (Oğulcan Çağlayan dk. 76 xxx), Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xxx), Ryan Babel xxx, Arda Turan xx (Mustafa Muhammed dk. 46 xx), Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: Okan Kocuk, Etebo, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Chebake xx, Zeki xx, Mallan xx (Acquah dk. 67 xx), Fofana xx (Mustafa Eskihellaç dk. 74 xx), Tetteh xx (Ahmed Ildiz dk. 90+2 ?), Adem xx (Kubilay dk. 67 xx)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Nzdizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor), Halil Dervişoğlu (dk. 53), Babel (dk. 60), Oğulcan (dk. 90+3) (Galatasaray)

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