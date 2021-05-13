Son dakika: Trabzonspor'da 1 oyuncunun testi pozitif
Son dakika haberi... 42 haftalı Süper Lig'de son haftaya girildi. Ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Trabzonspor'da, 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir oyuncunun ise test sonucu gri çıktı yeniden teste tabi tutulacak.
Süper Lig'in son haftasına girilen dönemde Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. 1 oyuncunun ise test sonucu gri çıktı yeniden teste tabi tutulacak.
Bordo-mavili ekip, ligin son haftasında küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma, Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.