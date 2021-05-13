13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da 1 oyuncunun testi pozitif

Son dakika: Trabzonspor'da 1 oyuncunun testi pozitif

Son dakika haberi... 42 haftalı Süper Lig'de son haftaya girildi. Ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Trabzonspor'da, 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir oyuncunun ise test sonucu gri çıktı yeniden teste tabi tutulacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da 1 oyuncunun testi pozitif

Süper Lig'in son haftasına girilen dönemde Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. 1 oyuncunun ise test sonucu gri çıktı yeniden teste tabi tutulacak.

Bordo-mavili ekip, ligin son haftasında küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma, Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA