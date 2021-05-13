Son dakika | Fenebahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber! Club Brugge kararını verdi

Fenerbahçe'den, Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak giden Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için Belçika'nın Club Brugge takımına kiralık olarak giden Nabil Dirar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Belçika Play-Off Şampiyonluk Grubu'nda bitime 4 hafta kala Club Brugge, 39 puanla lider durumda. Mart ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın sezonun geri kalan maçlarında da oynayamayacağı açıklandı.

SAKATLIK SORUNLARI DEVAM ETTİ

Nabil Dirar bu sezon Club Brugge formasıyla ligde 2 maçta 25 dakika süre alabildi. Kupada ise 1 maçta 27 dakika görev aldı.

GERİ DÖNECEK

Belçika temsilcisi sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Faslı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Dirar'ın Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.