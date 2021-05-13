13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Mesut Özil Kudüs'ü unutmadı: "Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle"

Mesut Özil Kudüs'ü unutmadı: "Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle"

İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Fenerbahçeli ünlü futbolcu , işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırmasına karşın Filistinlilere destek verdi. Özil, Mesut Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak “Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle” dedi

SPOR
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Mesut Özil Kudüs'ü unutmadı: Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram ve Twitter hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten mesajlar yayınladı. İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ünlü futbolcu, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmasını karşın Filistinlilere destek verdi.

"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE"
Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA