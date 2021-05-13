Mesut Özil Kudüs'ü unutmadı: "Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle"
İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırmasına karşın Filistinlilere destek verdi. Özil, Mesut Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak “Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle” dedi
Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram ve Twitter hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten mesajlar yayınladı. İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ünlü futbolcu, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmasını karşın Filistinlilere destek verdi.
"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE"
Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."