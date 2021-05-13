Mesut Özil Kudüs'ü unutmadı: "Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle"

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram ve Twitter hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten mesajlar yayınladı. İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ünlü futbolcu, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmasını karşın Filistinlilere destek verdi.

"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE"

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."