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Vodafone Park'ta maç sonrası ortalık karıştı! Ndao polise şikayet etti

- maçı sonrası Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao Beşiktaşlı 'ın menajeri 'dan şikayetçi oldu. Ndao, Korkmaz'ın kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu iddia etti.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Vodafone Park'ta maç sonrası ortalık karıştı! Ndao polise şikayet etti

'in 41. haftasında oynanan - maçı sonrası Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao, stat çıkışında gerginlik yaşadığı siyah-beyazlı oyuncu 'ın menajeri 'dan şikayetçi oldu.

'ta oynanan karşılaşma sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, Senegalli futbolcunun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Korkmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı.

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