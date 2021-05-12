Galatasaraylı Arda Turan Fatih Terim ile yaşadığı şampiyonluk diyalogunu anlattı! "Merak etme ikisi de kaybeder"

GALATASARAY SAĞINA SOLUNA BAKMAZ

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık."