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Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Arda Turan Fatih Terim ile yaşadığı şampiyonluk diyalogunu anlattı! "Merak etme ikisi de kaybeder"

Galatasaraylı Arda Turan Fatih Terim ile yaşadığı şampiyonluk diyalogunu anlattı! "Merak etme ikisi de kaybeder"

'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Yukatel ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-1 kazanırken, maç sonunda teknik direktör 'le maç öncesindeki diyalogunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Galatasaraylı Arda Turan Fatih Terim ile yaşadığı şampiyonluk diyalogunu anlattı! Merak etme ikisi de kaybeder

Galatasaraylı futbolcu , karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY SAĞINA SOLUNA BAKMAZ

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. maçı öncesini de hatırlıyoruz. sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık."

MERAK ETME İKİSİ DE KAYBEDER

"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak."

MALATYA ÇOK ZOR

"Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz."

Galatasaray şampiyonluğa koşuyor! GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR!

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