CANLI | Konyaspor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - TRABZONSPOR 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Diomande, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi

TRABZONSPOR:Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde Trabzonspor'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Ankaragücü; en fazla gol attığı iki takımdan biri de bordo-mavililer. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 2010/11'den bu yana rakibine karşı lig dublesi yapamıyor. Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kazanan Konyaspor, Nisan 2016'dan bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 16 deplasman maçını kaybetmedi ancak son beş karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, lig tarihinde daha uzun sadece tek dış saha beraberlik serisi yaşadı. Konyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son beş maç toplam 25 gole sahne olurken, yeşil-beyazlı ekip bu karşılaşmaların üçünden galip ayrılmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım Konyaspor, en az gol yiyen ekip ise Trabzonspor. 2021 takvim senesinde Konyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu konumundaki Sokol Cikalleshi, Trabzonspor'a rakip olduğu son üç maçın ikisinde birer gol sevinci yaşadı.