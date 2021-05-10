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Son dakika | Süper Lig 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika haberi... 'de kritik haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre lider Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynayacağı maçı yönetecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Halis Özkahya olurken Denizlispor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı da Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika | Süper Lig 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)
20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

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