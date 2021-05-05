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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Kadın Futbol Takımı’nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na tebrik

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen , şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda 'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, , ilk sarı kartını 49. dakikada gören 'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı , Başkanı , Başkanı , Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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