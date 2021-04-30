Son dakika | İngiltere'den flaş seyircili karşılaşma kararı

İngiltere'de spor sahalarında seyirci yasağının gevşetilmesiyle kulüpler, taraftarları ülke çapındaki sahalara tekrar davet etmeye hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig'deki maçlarda 17 Mayıs itibariyle statlarda yüzde 25 kapasiteyle seyirci alınabilmesi kararı sonrası deplasman tribünüyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig kulüplerine sezonun son iki maçı için stadyumlarda 500 taraftarın girmesine izin verileceği açıklandı.

YÜZDE 5 KAPASİTE

Yapılan açıklamada "Taraftarların geri dönüşü ve nihayetinde stadyumların tamamı birincil hedefimiz olmaya devam ediyor, bu nedenle görüşümüz, mümkün olduğunca çok sayıda destekçiye ev sahipliği yapma fırsatını kabul etmemiz gerektiğidir. Bu durumda 37. ve 38. haftalarda mevcut kapasitenin yüzde 5'ine (maksimum 500 deplasman taraftarı) bir deplasman bileti tahsisine izin veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen ay Premier Lig Yönetimi ve İngiltere Hükümeti arasında deplasman taraftarının katılımı için görüşmeler yapılmaya başlanmıştı.