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Son dakika | Merih Demiral Premier Lig yolcusu

Son dakika haberi... A Milli Takım'ın ve 'un başarılı stoperi Merih Demiral'ın İngiltere ekiplerinden 'a transfer olacağı iddia edildi. İngiliz ekibinin Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Juventus'un da bu teklif karşısında 23 yaşındaki savunmacının gidişine onay vereceği ileri sürüldü.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika | Merih Demiral Premier Lig yolcusu

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İngiltere Premier Lig'e transfer olacağı iddiaları İtalyan basınında gündem olmaya devam ediyor.

Başarılı defans oyuncusu sezon sonunda İngiliz ekibi Everton'a transfer olacak. Lacivert beyazlıların Merih Demiral için 30 milyon eurobonservis teklifinde bulunacağı ve yıllık 1,8 milyon kazanan yıldız futbolcuya da yıllık 3 milyon euro maaş vermeyi planladığı iddia edildi. Juventus'un böyle bir teklif karşısında Merih'in gidişine onay vereceği öğrenildi. Haberde ayrıca, İngiliz devi Manchester United'ın da uzun süredir milli futbolcumuzu takip ettiği belirtildi.

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