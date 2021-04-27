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CANLI | Hatayspor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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CANLI | Hatayspor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'DE

Saat 20:30'da başlayan Hatayspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kamil Çetin yapıyor. VAR'da ise Emre Malok ve Oğuzhan Uğurlu yer alıyor.

HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Sackey, Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Sio, Lima, Stancu

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