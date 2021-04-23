23 Nisan 2021, Cuma
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FIFA'dan Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e önemli görev

kokartlı Türk hakem , 2021 yılını ertelenen 'ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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FIFA'dan Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e önemli görev

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, olimpiyatlardaki futbol müsabakaları için 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi görevlendirildi.

51 farklı ülkeden seçilen isimler arasında Abdulkadir Bitigen de yer alırken, FIFA kokartlı hakemin VAR'da görev yapacağı belirtildi.

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