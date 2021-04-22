Son dakika | Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha!

Galatasaray dün iki sakatlık şoku birden yaşadı. Sarı-Kırmızılılar ilk kötü haberi Trabzonspor karşılaşmasının başlamasına sayılı saatler kala Henry Onyekuru'dan aldı. 23 yaşındaki oyuncunun sağ üst arka adalesindeki sakatlığının nüksettiği bildirildi. Ağrıları arttığı için oynayamayan Nijeryalı kanat oyuncusunun maç kadrosundan çıkarıldığını kulüp resmi açıklamayla duyurdu. Sarı-Kırmızılılar ikinci şoku ise maç içinde yaşadı.

BUGÜN NETLEŞECEK

Sarı-Kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Gedson Fernandes 51. dakikada sakatlandı. Tedavisi saha içinde yapılan Fernandes'in oynayamayacağı kenara iletildi ve 22 yaşındaki oyuncu kenara alındı. Sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmayan Fernandes ile Onyekuru'nun son durumları bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.