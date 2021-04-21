Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan sitem
Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü maç sonu oyuncularına sitem etti. İşte o sözler...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Abcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin.
Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.
5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyundan memnunum ama anları doğru oynamadığımız için üzgünüm.
Yediğimiz golün oyuncu değişiklikleriyle hiçbir alakası yok. Muslera'dan uzun top geldi. Luyindama santrfora gelmişti. Stoperin orada kafaya çıkmayacak, bunlara çalışıyoruz. Sonra dönüp bir de faul yapacaksın. Hata, hata, hata.
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