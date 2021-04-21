21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan sitem

Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan sitem

Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray'a konuk olan uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü maç sonu oyuncularına sitem etti. İşte o sözler...

SPOR
Giriş Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan sitem

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Abcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin.

Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.

5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyundan memnunum ama anları doğru oynamadığımız için üzgünüm.

Yediğimiz golün oyuncu değişiklikleriyle hiçbir alakası yok. Muslera'dan uzun top geldi. Luyindama santrfora gelmişti. Stoperin orada kafaya çıkmayacak, bunlara çalışıyoruz. Sonra dönüp bir de faul yapacaksın. Hata, hata, hata.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA