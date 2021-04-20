UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray sözleri
Son dakika haberine göre; 12 kulubün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi girişimi sonrası Şampiyonlar Ligi adımları hakkında konuşurken, Galatasaray örneği verdi.
Avrupa'nın önde gelen 12 takımı, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Yayın ve ticari gelir konusunda UEFA ve FIFA ile anlaşamayan 12 kulübün resti sonrası Avrupa'da futbol tarihinin görmediği bir deprem yaşanırken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den önemli açıklamalar geldi.
İşte o açıklamlardan öne çıkanlar;
KAOSTAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ
"Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok."
GALATASARAY'A İHTİYACIMIZ VAR
"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."
FİNANSAL FAİR PLAY'I KALDIRMAYACAĞIZ
"Bencillik, dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal Fair Play'ı kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekecek."
FİKRİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ İÇİN ZAMANINIZ VAR
"Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."
NE OLMUŞTU?
İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.
Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.
AVRUPA FUTBOL EKONOMİSİNİN İSTİKRARSIZLIĞI SÜRECİ HIZLANDIRDI
Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi "dört gözle" beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.
GALATASARAY BAŞKANI AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.
Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.
Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.
CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER: FENERBAHÇE İLE GALATASARAY...
A Spor yorumcusu Murat Özbostan canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.
Özbostan'ın açıklamaları şu şekilde:
Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe sıcak bakıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında maç yaparsa reyting için alırlar. Türkiye'den bu organizasyona iki takım alırlar biri Galatasaray diğeri Fenerbahçe. Bu organizasyon hayata geçerse o 20 takımın içinde Türkiye'den yüzde 100 iki takım olur. Bu kadar büyük bir ülkeyi nüfusu devre dışı göremezler. Türkiye'den iki takım olur. Ben duyduklarımı söylüyorum. Fenerbahçe'ye bu teklif gelmiş daha önce. Galatasaray zaten dillendirilmiş yıllar önce başkanı tarafından. Kulüpler Birliği'nden yönetim kurulundan başkan çıkmış. Şuan farkında mısınız? İhale komisyonu kuruldu TFF ve Kulüpler Birliği tarafından Galatasaray yok. En çok geliri elde eden en çok taraftarlarından birine sahip olan Galatasaray bu komisyonda yok. Ben bunları şöyle yorumluyorum Galatasaray da bu işe sıcak bakıyor.
UEFA'DAN SON DAKİKA KARARI
UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oy birliğiyle kabul etti.
AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KAÇ TAKIM KATILACAK?
Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.
AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN FORMATI NASIL OLACAK?
Ağustos'ta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.
"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYACAKLAR"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak." açıklamasında bulundu.
Ceferin, "Yakınımızda yılanların çalıştığını bilmiyorduk, ama şimdi çok iyi biliyoruz. Bize ihanet ettiler" dedi.
Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United Başkanı Ed Woodward'a tepki gösteren Ceferin, "Hayatımda birçok şeyi gördüm, birçok insanla tanıştım ancak Woodward ve Agnelli gibisini görmedim. Perşembe ve Cumartesi günü ikisiyle de konuştum ve bizim reformlarımızı desteklediklerini söylediler. Açgözlülük, tüm insani değerlerini buharlaştırmış." ifadelerini kullandı.
DÜNYADAKİ TEK KÜRESEL SPOR
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.
AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Manchester City
Tottenham Hotspur
Milan
Inter
Juventus
İspanya
Atletico Madrid
Barcelona
Real Madrid
AVRUPA SÜPER LİGİ YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?
Başkan: Florentino Perez
Başkan Yardımcısı: Andrea Agnelli
Başkan Yardımcısı: Joel Glazer
KURUCU KULÜPLERE 3,5 MİLYAR EURO
UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonundan elde ettiği gelirin yaklaşık 4'te 3'ünü her yıl katılım sağlayan kulüplere dağıtıyor. Yeni kurulan Süper Lig ise 15'i kurucu kulüp olmak üzere 20 takımla oynanacak ve gelirler bu takımlar arasında paylaşılacak. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 32 takıma toplam yaklaşık 2 milyar avro dağıtılırken şampiyon takım ise yaklaşık 120 milyon avroya kadar gelir edebiliyor. Yeni kurulan Süper Lig'de ise her takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımdan bile daha fazla gelir etmesi bekleniyor.
JP MORGAN DESTEKLEYECEK
Ayrıca, yıllık gelire ek olarak kurucu kulüplere, ilk etapta, altyapı yatırım planlarını desteklemek ve koranavirüs salgınının finansal etkisini gidermek için 3,5 milyar avro paylaştırılarak dağıtılacağı ve bu desteğin ABD'deki bankacılık ve finans şirketi JP Morgan tarafından sağlanması planlanıyor.
Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşu, salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldi. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle gelecek 5 yılda gelirlerde büyük bir düşüş yaşanacağı için kulüplere dağıtılan paranın da düşeceği duyurulmuştu.
AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ VE UEFA NEDEN ANLAŞAMADI?
Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak. UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.
UEFA NE DEDİ?
UEFA resmi internet sitesi üzerinden, İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A, Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı. "Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez. Avrupa Süper Ligi adında bir turnuva yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun gerçekleşmesi halinde, bu komik projeyi durdurmak için ortak hareket edeceğiz. İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir. Adli ve sportif tüm önlemleri alacağız. Bu projede yer almayı reddeden Fransa ve Almanya kulüplerine teşekkür ederiz. Böyle bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbolseverlere, politikacılara çağrıda bulunuyoruz. Azınlık bir grup sadece kendi çıkarlarını düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"
FIFA NE DEDİ?
Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanmasının ardından FIFA'dan resmi açıklama geldi. Söz konusu karara sıcak bakmadığını belirten FIFA'nın herhangi bir yaptırım ya da ceza sinyali vermemesi dikkatlerden kaçmadı. "Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'dan kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır"
AGNELLI GÖREVİNDEN AYRILDI
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'nin Avrupa Kulüpler Birliği'nden (ECA) ayrıldığı bildirildi. İtalya'nın önde gelen Corriere dello Sport ve La Gazetta dello Sport gazetelerinde çıkan haberlerde, Avrupa futbolunda "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir yapılanmaya giden 12 kulüpten biri olan Juventus'un, ECA'dan da ayrıldığı belirtildi. Juventus'un doğruladığı belirtilen haberlere göre, Andrea Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti. Haberlerde, Juventus'un kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi'ne katılacağı kaydedildi. Andrea Agnelli'nin de Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yardımcısı olduğu aktarıldı.Haberlerde, Agnelli'nin "Süper Lig, geleceğimiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İPTAL EDİLDİ İDDİASI
BBC'nin haberine göre; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin geçici olarak iptal edildi.
İLK SİYASİ TEPKİLER
Her yıl milyar dolarlarca gelir oluşturması nedeniyle Süper Lig'in kurulmasının siyasi yankıları da oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kulüplerinin Süper Lig'de yer almasını eleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransız takımların ligde olmamasından memnun olduğunu belirterek Süper Lig'e karşı çıktığını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu. Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı. Avrupa Süper Ligi'nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti. Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.
KULÜPLER BİRLİĞİ KARŞI ÇIKIYOR
Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi. Vakfın Twitter hesabından İngilizce yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz. Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurulması için çaba sarf ettiği "Avrupa Süper Ligi" projesine, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak karşı çıkmıştı.
AVRUPA SÜPER LİGİ GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR KATILACAK MI?
Lige Türkiye'den herhangi bir kulüp davet edilmedi. Sosyal medyada Türkiye'den bir takımın yer alacağı iddia edilse de henüz netleşmiş bir açıklama bulunmuyor.
GALATASARAY AVRUPA SÜPER LİGİ'NE DAVET EDİLECEK İDDİASI
Öte yandan İngiliz The Sun Gazetesi, Avrupa Süper Ligi'nin büyük hayran kitlesine sahip olan Galatasaray ve Celtic gibi kulüplerle de ilgilendiğini yazdı.
PREMIER LİG YÖNETİMİ NE DÜŞÜNÜYOR?
Yaşanan bu gelişmelerde sonra dünyanın en çok takip edilen ligi Premier Lig konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Avrupa Süper Ligi fikri, oyununun tüm çekiciliğini zayıflatacak ve tüm futbolcular üzerinde derin zarar verici bir etkiye sahip olacaktır. "İngiliz futbolunun bütünlüğünü ve gelecekteki beklentilerini, oyunun çıkarları doğrultusunda savunmak için diğer paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz."
FRANSIZLAR REDDEDİYOR
Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddeden ülkelerden biri olan Fransa'da Ligue 1 ve Fransa Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. "Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, herhangi bir Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkıyor. Bu UEFA'nın yanı sıra Avrupa futbolunun tamamını tehdit eden bir proje... "Avrupa Süper Ligi hayali, futbolun Avrupa kıtasında daha önce görülmemiş bir şekilde gelişmesini sağlayan sistemin ortadan kalmasına neden olacak."
İTALYAN BASINI BUNU KONUŞUYOR
Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün gece yarısı "Avrupa Süper Ligi"ni kurdukları açıklaması, İtalyan basınında da ilk haber olarak geniş şekilde yer buldu. La Gazzetta dello Sport, internet sitesinden, "Süper Lig doğuyor. 12 kulüp açıkladı: Inter, Milan ve Juventus da var" başlığını kullandı. Corriere dello Sport, "Artık resmi: Futbolda devrim. Aralarında Juventus, Inter ve Milan'ın olduğu 12 kulüple Süper Lig doğuyor" manşetiyle haberi verdi. La Repubblica gazetesi, "Süper Lig: Avrupa futbolunu değiştiren gece. İşte asilerin karşılaşacağı riskler" başlığıyla bu haberi ilk sıradan gördü. Gazete, söz konusu 12 kulübün UEFA ve FIFA tarafından ulusal ve uluslararası şampiyonalardan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. La Stampa gazetesi, "Avrupa futbolunda deprem: Juventus, Inter ve Milan'la yeni Süper Lig doğuyor. UEFA: Kim dahil olursa her şeyden men edilir" başlığını kullandı. ANSA ajansı da "Süper Lig doğuyor. Inter, Juventus ve Milan da var" başlığıyla haberi duyurdu. Diğer yandan, 12 kulübün gece yarısı yaptığı açıklamadan önce, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.
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