19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın programı

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın programı

Son dakika haberi...'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Galatasaray-Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın programı

Fenerbahçe'nin maç yapmadan (bay) geçeceği haftada Galatasaray-Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 NİSAN ÇARŞAMBA:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 NİSAN PERŞEMBE:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA