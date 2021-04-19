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Son dakika | Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi

Son dakika haberi...'de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile yollarını ayırıp, teknik direktör Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika | Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi

Hakan Kutlu ile kısa süre önce yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ege ekibi eski futbolcu teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un son dakika geçtiği habere göre; Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Daha önce Denizlispor'da sportif direktörlük ve teknik direktörlük de yapan Ali Tandoğan son olarak sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da görev yapmıştı.

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