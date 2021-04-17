Trabzonspor 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 35. Haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Djaniny'in golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, son saniyeleri diken üstünde geçen maçta 90+6'da gelen penaltı golüyle yıkıldı.

Mame Diouf'un kullandığı penaltıyı Uğurcan Çakır, ayaklarıyla son anda kurtardı ancak maçın hakemi Zorbay Küçük, Kamil Ahmet Çörekçi'nin penaltı atışı sırasında ceza sahasında olduğu için penaltıyı tekrar ettirdi. İkinci penaltı atışını ise Boupendza kullandı ve topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı. Trabzonspor son 4 maçından beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

76. dakikada Diouf'dan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Kamara'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



77. dakikada Yusuf Sarı, sahasından aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yusuf'un ayağının içiyle vuruşunda meşin

yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.



88. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Berat Özdemir'in vuruşu auta gitti.





90. dakikada Flavio'nun ceza sahası içinde Boupendza'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.



90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Ancak VAR'a giden hakem Zorbay Küçük atışın tekrarlanmasını istedi.



90+6. dakikada penaltı atışında topun başına bu kez Boupendza geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Öğel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak x (Flavio dk. 67 x), Baker xx, Bakasetas xx, Yusuf Sarı xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 88 ?), Nwakaeme x (Berat Özdemir dk. 78 x), Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Safa Kınalı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Atakaş Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx (Billong dk. 85 ?), Pablo xx, Katranis xx, Ribeiro xx (Muhammed Mert dk. 69 x), Rayane Aabid xx (Akomadi dk. 85 ?), Kamara xx (Burak dk. 88 ?), Adama Traore xx, Boupendza xx, Diouf xx

Yedekler: Akın, Ekrem, Sackey, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Djaniny (dk. 22) (Trabzonspor), Boupendza (dk. 90+6 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Bakasetas, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Abdullah Avcı (Trabzonspor), Pablo, Ribeiro, Yusuf Abdioğlu, Traore (A. Hatayspor)