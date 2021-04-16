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Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son verdi! Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve 3 maç aradan 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son verdi! Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İsmail Köybaşı, 5'te Boldrin ve 65. dakikada ise Sabo kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 33'te Veysel Sarı ve 87. dakikada Naldo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 39'a yükseltirken Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

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