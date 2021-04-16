Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son verdi! Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İsmail Köybaşı, 5'te Boldrin ve 65. dakikada ise Sabo kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 33'te Veysel Sarı ve 87. dakikada Naldo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 39'a yükseltirken Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

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