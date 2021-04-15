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Galatasaray'dan Covid-19 açıklaması! 1 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

yaptığı açıklamada, 'nda 1 ismin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Galatasaray'dan Covid-19 açıklaması! 1 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada 1 oyuncunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı'nda 1 ismin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde de futbol takımında Mısırlı golcü isim Mohammed'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

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